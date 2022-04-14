İran-Irak Dışişleri Bakanlarının görüşmesi

Tahran, İRNA- Resmi ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanlığı'nda İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi. Kameraman. Emin Celali