İran-Irak Dışişleri Bakanlarının görüşmesi

Tahran, İRNA- Resmi ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanlığı'nda İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi. Kameraman. Emin Celali
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