Irak Dışişleri Bakanı: Bağdat Tahran ve Riyad Arasındaki Yeni Müzakereler İçin İki Ülke Temsilcilerini Tekrar Ağırlayacak

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bugün Irak Milli Haber Ajansına verdiği röportajda Tahran ve Riyad arasında düzenlenecek olan müzakerelerin yeni turuna değinmeksizin İran ve Suudi Arabistan arasında düzenlenen müzakerelerin 5. turunu olumlu ve iyi olarak değerlendirdi.
Iraklı yetkili Suudi Arabistan ve İran arasında Bağdat’ta düzenlenen müzakerelerin 5. döneminin gayet olumlu bir vaziyette sona erdiğini belirtti.
Irak Dışişleri Bakanı bundan önce Irak hükumetinin tüm imkanları ve sahip olduğu ilişkilerden yararlanarak Tahran ve Riyad arasında uygun bir uzlaşma fırsatı yaratmaya çalışacağını söylemişti.
İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan arasındaki müzakereler birkaç ay önce Irak’ta başladı ve ve geçtiğimiz hafta Perşembe günü Bağdat’ta düzenlenen müzakereyle şimdiye kadar taraflar arasında 5 dönem müzakere gerçekleşti.
Müzakerelerde İran ve Arabistan tarafından belirlenen temsilciler iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar baştan alınması ele alındı.
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Tahran, İRNA- Irak Dışişleri Bakanı yaptığı bir açıklamada Bağdat’ın İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin 5. turunun sona ermesine değinerek yine Bağdat’ın bir sonraki müzakere turu için iki ülkeyi ağırlayacağını belirtti.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bugün Irak Milli Haber Ajansına verdiği röportajda Tahran ve Riyad arasında düzenlenecek olan müzakerelerin yeni turuna değinmeksizin İran ve Suudi Arabistan arasında düzenlenen müzakerelerin 5. turunu olumlu ve iyi olarak değerlendirdi.
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