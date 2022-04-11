Su diplomasisi alanında Reisi Hükümeti Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı eylemlere işaret eden Emir Abdullahiyan, ''Dışişleri Bakanlığı'nda bu hususta bir komite kuruldu ve bugüne kadar 2-3 toplantı yaptık. Enerji Bakanı ile koordinasyonumuz devam ediyor'' diye belirtti.

Su diplomasisinin özel olarak takip etmek için ortak komite kuruldu

Bazı komşu ülkelerle sınır nehirleri ve baraj inşası ile ilgili konuların uzman şekilde ele alınması için Dışişleri, İçişleri ve Enerji Bakanlıkları arasında ortakbir komite kurulduğuna dikkati çeken Emir Abdullahiyan, ''Reisi Hükümeti boyunca Türkiye, Irak ve Afganistan'la sınırlardaki su haklarımızı elde etmek amacıyla görüşmelerimiz sürüyor'' ifadesini kullandı.

Türk meslektaşı ile yaptığı görüşmede Aras Nehri üzerinde inşa edilen barajın etkileri meselesini masaya yatırdığını kaydeden Emir Abdullahiyan, Irak ile de bu konuyu ele aldıklarını söyledi.

Türkiye'den İran'a bir heyet sınır sularını görüşmek üzere geldi

Emir Abdullahiyan, ''Mevcut Afganistan önetimi ile de bu süre boyunca görüşmelerimiz oldu. Türkiye'den bir heyet 2021 sonunda İran'a gelerek ilgili konuları takip etmek üzere bir komitenin oluşturulması tasarlandı. Afganistan meselesinde sonuca varmak için çalışmalarımız sürüyor'' diye ekledi.

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