Enerji Bakanı: Bilgi temelli yöntemlerle ülke santrallerinin kapasitesi bin megavat arttı

Meclis Enerji Komisyonu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Mihrabiyan, ''Bugün yeni yılda Bakanlığımızın planlarını açıklamaya çalıştık. Önümüzdeki yaz aylarında elektrik ve su kesintilerinin önüne geçmek için programlar yürütmekteyiz. Toplantıa ayrıca geçen yıl Bakanlığın gösterdiği performansından bilgiler içeren bir rapor sunduk'' diye belirtti.

Hükümet ve Parlamento'nun işbirliği ile geçen kışta hanehalkı sektörünün hiçbir karartma ve eksiklik ile karşı karşıya olmadığına değinen Mihrabiyan, ''Üretim sektöründe de en az sınırlamayla işlerimizi yürüttk, öyle ki İran çelik üretimi dünyada en çok artış sağlayan ülke oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

Programların takibi ile üretim ile tüketim arasındaki farkı kapatmayı umduklarının altını çizen Mihrabiyan, ''Halkımızın sorunları geçmişe kuyasla büyük ölçüde düşürmeye çalışıyoruz. Santral programlarının geliştirilmesi çerçevesinde ülke santral kapasitesine 6 bin megavat eklemeyi hedefliyoruz. Yaz ayına kadar bu hedefimizi tutturacağımızı düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.

Mihrabiyan, ''Bu miktardan 500 megavatı yenilenebilir santraller bölümünde, bin megavatı ise bilgi tabanlı planlar sayesinde ülke elektrik üretim kapasitesine eklendi. Biz aslında yakıt eklemeden ve geniş çaplı yatırım olmaksızın, bilgi tabanlı yöntemleri kullanarak ülke santrallerinin kapasitesinde bin megavat artış sağladık'' diye ekledi.

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