İran-Ermenistan Enerji İşbirliği Artıyor

İran enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan Ermenistan enerji altyapıları ve doğal kaynaklar Bakanı yardımcısı Hagop Vartanyan’la görüşmesinde İran’ın teknik ve mühendislik hizmetleri sektöründeki potansiyellerini tanıtarak ikili işbirliğin artması doğrultusunda iki ülkenin ekonomik aktörlerinin katıldığı ortak bir oturumun düzenlenmesini istedi.



İranlı Bakan açıklamasının devamında İran’ın 13. dönem hükumet genel politika anlayışının İran’ın komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesi yönünde olduğunu vurgulayarak İran hükumetinin bu doğrultuda büyük adımlar attığını belirtti.



Mihrabiyan bu çerçevede İran-Ermenistan ilişkilerinin de güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek “İki komşu ülkenin ilgi sahasında yer alan alanları dikkate alarak, engelleri ortadan kaldırıp karşılıklı ilişkilerin gelişmesini sağlamaya çalışacağız.” dedi.



İran Enerji Bakanı Mihrabiyan açıklamalarının devamında teknik ve mühendislik hizmetleri alanında uluslararası faaliyetlerde bulunan İranlı firmaları tanıtarak iki ülkenin ekonomi sahasındaki aktörlerinin katılımıyla ortak bir oturumun düzenlenmesi önerisinde bulundu.



Ermenistan enerji altyapıları ve doğal kaynaklar Bakanı yardımcısı Hagop Vartanyan da Ermenistan’ın enerji alanında İran ile işbirliğini artırmak için için iyi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek ülkesinin enerji santralleri ve elektrik alanları başta olmak üzere İran’la farkı ortak işbirliği alanlarında ön hazırlıkların gerçekleşmesini takip edeceğini vurguladı.



Vartanyan iki ülkenin ilişkilerinin uygun bir düzeyde olduğunu söyleyerek elektrik sanayisi alanındaki ortak işbirliğinden dolayı İran’a karşı minnettarlığını dile getirdi.





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