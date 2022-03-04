Iraklı üç bakan petrol ve gaz ile ilgili müzakereler için İran’ı ziyaret edecektir

Musa, bir Televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İran’dan 45 milyon metre küp gaz temin etmek istediklerinin fakat şu an için bu rakamın 8 milyon metre küp olduğunu ifade etti.

Musa, ‘’ Biz Milli elektrik şebekemize 8 bin megawatt arttırmak istiyoruz bunun şartı da santrallere gerekli gazın temin edilmesidir. ‘’ dedi.

Musa, Irak’ın elektrik, ekonomi ve petrol bakanlığının üst düzey heyetlerinin Irak Ticaret Bankası Başkanı ile birlikte İran’ı ziyaret edeceğini ve ülkesinin ihtiyaç duyduğu gaz miktarı ile ilgili müzakerelerde bulunacaklarını söyledi.

Musa, Iraklı yetkililerin yaz mevsiminde elektrik santrallerinin ihtiyaç duyulan gaz miktarı ile ilgili kaygılarını ifade ederek, bu yönde bir acil durum planı hazırladıklarını söyledi.

Şubat ayının başında İran ve Irak Petrol Bakanları İran’ın o ülkeye gaz ihracatının arttırılması ve Irak’ın İran’a olan gaz borcunun ödenmesi için müzakerelerde bulundular.

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2012