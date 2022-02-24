Irak Merkez Bankası Başkanı Tahran’da

Vefa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretine Irak Başbakanı Müşaviri ve Ticaret Bankası Genel Müdürü Mustafa Galip Mohayef’in eşlik ettiğini belirtti.

İran Merkez Bankasının bildirdiğine göre, Irak Merkez Bankası Başkanı’nın İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mohammad Mohber ile görüşmesi planlanmıştır.

BU Hafta İran ve Irak Petrol Bakanları İran’ın Irak’a Gaz ihracatının artması ve Irak’ın İran’a gaz satışından dolayı olan borçlarının ödenmesi hususunda görüşmelerde bulundular.

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