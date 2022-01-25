Irak Sağlık Bakanı: İran yapımı ilaçlara güveniyoruz

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı binasında yapılan görüşmede, ülkesinin İran üretimi ilaçlara güvendiğini ve İran’dan özellikle genetic tedavilerinde ve kanser için kullanılan ilaçlar ve kitlerin ithal edildiğini söyledi.

Elegabi, İran Kızılay Cemiyetinin de kendi ürettiği ilaçlarla ilgili bilgiler paylaşarak ithal edebileceklerini söyledi.

İran Kızılay Cemiyetinin Necef ve Kerbela kentilerindeki hastanelerin çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirten Elegabi, İran’ın korona’nın ilk zamanlarında ülkesine bu hususta sağlık protokollerinin belirlemesi ve bu hususta tecrübelerini paylaştığını vueguladı.

Kolivend de Irak’a ilaç ihracatının yanında teknoloji transferine de hazır olduklarını belirtti ve Irak’ın ihtiyacını bildirmesi durumunda Irak’ta ortak ilaç üretim merkezlerini kurabileceklerini söyledi.

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