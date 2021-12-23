İran ve Irak Ortak Komisyonu Şehit Süleymani’nin şehadeti ile ilgili ortak bildiri imzaladı

İran İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri Kazım Garipabadi yaptığı açıklamada, komisyonun ilk toplantısının 24 ve 25 Kasım tarihlerinde Bağdat’ta ve ikincisinin de 21 ve 22 Aralık tarihlerinde Tahran’da düzenlendiğini belirtti.

Garipabadı, komisyon bildirisinde General Süleymani ve Ebumehdi Elmühendis cinayetinin uluslararası konvansiyonlara aykırı olduğu ve uluslararası düzeyde sorumluluk getirdiğini belirterek, iki ülkenin ciddi şekilde bu cinayetin amirleri, uygulayıcıları ve tüm işbirlikçilerinin belirlenmesi ve adalete teslim edilmesi hususunda ciddi iradelerini ortaya koyduklarını söyledi.

Tarafların bu cinayetle ilgili düzenlenen raporlar ve delilleri paylaştıklarını ifade eden Garipabadi, ABD’li sanıkların rolü ve müdahalesi ile ilgili İran tarafından toplanan delillerin Irak tarafına sunulduğunu ve araştırmaların iki ülke tarafından devam etmesi için mutabakata vardıklarını söyledi.

Komisyonun 3. Toplantısı 45 gün içinde Irak’ta düzenlenecektir.

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2012