ABD, Irak'ın İran'dan enerji ithalatına ilişkin 120 günlük yaptırım muafiyetini uzattı

İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasına ve ABD'nin tek taraflı olarak geri çekilmesine yol açan 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarıyla aynı zamanda ABD, Irak'a yönelik yaptırımlardan 120 gün daha feragat ettiğini duyurdu. Bu muafiyet kararı, yaptırımlar uygulamadan Irak'a İran'dan sınır ötesi enerji ithal etmeye devam etme imkanı veriyor.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Irak'a İran'dan yapılan elektrik ithalatı için 120 günlük bir muafiyet daha verdi" dedi.

Irak Petrol Raporu'na göre, yeterli yerli enerji kaynaklarını yıllarca geliştiremedikten sonra Irak, hala İran'dan ithalata bağımlı. Ancak bu, ABD'nin İran'a yönelik zalimce yaptırımlarından özel muafiyetler gerektiriyor.

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