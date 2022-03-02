İran, çölleşmeyi ve toz fırtınalarını engellemede ilk sırada

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 5. BM Çevre Kurultayı sırasında Irak Çevre Bakanı Casim Al-Aziz Hamadi ile bir araya gelen Selacike, insan sağlığının önemine ve çevre sağlığına etkisine değinerek, "Sekiz yıl süren empoze edilen savaş her iki ülkeye de çok zarar verdi, ancak Kasım Süleymani'nin varlığı, iki ülkenin sorunlarını işbirliği ile çözebileceğini gösterdi' dedi.

Birlikte çalışmak için tematik komiteler kurabileceklerini ifade eden Selacike, 'Ne yazık ki komşu ülkelerde Dicle ve Fırat'ın kaynakları su akışında değişikliklere uğramış ve İran, Irak ve Suriye'de çevre sorunları bulunmakta ve bu sorunların çözümü için uluslararası hukukta net bir konu ve yöntem bulunmamaktadır. Su ve çevre diplomasisi bizim için önemli ve Irak'ta kum çıkarılmasının ve Hurü'l-Azim'in kurumasının insanların geçim kaynakları ve sağlığı için birçok sorun yarattığını gözlemlemekteyi' değerlendirmesinde bulundu.

İran bilgi temelli şirketlerin yeni ve yenilenebilir enerji alanında çok iyi deneyimleri olduğuna dikkati çeken Selcike, 'Biz de sulak alanlar ve su kaynakları alanında deneyimliyiz ve size yardımcı olabiliriz' diye belirtti.

Irak, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri

Irak Çevre Bakanı Casim al-Aziz Hamdi de bu görüşmede yaptığı açıklamada İran'a yaptığı ziyaretlerde iklim değişikliğinin İran ve bölgedeki etkileri, mayınların temizlenmesi ve çölleşmenin önlenmesi konulu görüşmelere değinerek, "İyi bir işbirliğimiz ve ortak bir mesele anlayışımız var, ancak ne yazık ki bu eskisi gibi değil, Irak, dünyanın iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkelerinden biri olarak biliniyor ve toz, su güvenliği, kuraklık, çölleşme ve mayın temizleme konularında ikili müzakerelere ihtiyaç var' dedi.

İklim değişikliğinin özellikle güney Irak'ta çok can sıkıcı yazlar yarattığına dikkati çeken Hamdi, Irak sınırlarının yüzde 40'ının IŞİD tarafından işgal edildiğini ve Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mühendis'in IŞİD'e karşı mücadeledeki desteğinin çok etkili olduğunu kaydetti.

Ulusal Yenilenebilir Enerji Komitesi üyeliğine atıfta bulunan Hamdi, "Özel sektörde olduğu kadar güneş paneli üretimi, biyoçeşitlilik, toprak stabilizasyonu ve atık yönetimi sektörlerinde de sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji sağlama konusunda işbirliği yapabiliriz" diye ekledi.

5. Birleşmiş Milletler Çevre Kurultayı, 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Nairobi'deki Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nda (UNEP) 193 BM üyesi devletin bakanları ve üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

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