Tacikistan Enerji Bakanı: İran’ın eğitim programları çok ilginçtir

Delir Cuma, İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri ile yaptığı görüşmede iki ülkenin ortak dil ve ortak düşünce yapısına sahip olduklarını belirterek, ülkesinin Ortak Ekonomik Komisyonu Başkanı olarak İran ile yakın işbirliğinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi’nin 21. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak için ülkesine yaptığı ziyarete değinen Cuma, iki ülke arasında bir çok kültürel işbirliği imkanı olduğunu söyledi.

Nuri de iki ülke ortak işbirliğine işaretle, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi temennisinde bulundu.

İran’da 15 milyonu aşkın öğrencinin tahsil gördüğünü ve 840 bin kişilik eğitim personelinin yüzde 53’ünün kadınlardan oluştuğunu ifade eden Nuri, İran’ın bilim olimpiyatlarında her zaman farklı dallarda yüksek dereceler aldığını söyledi.

Tacikistan’da İran tarafından yapılan Rudeki okuluna değinen Nuri, bu okulun 4 milyon dolar yatırım ile yapıldığını belirtti ve okulun açılışı önündeki engellerin kalkmasını istedi.

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2012