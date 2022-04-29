İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nden Tahran-Riyad ilişkilerine ilişkin açıklamalar

İRNA muhabirine konuşan Mescidi, İran ile Suudi Arabistan görüşmelerinin son durumuna değinerek, ''İki ülke heyetlerinin katılımıyla geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen 5. tur İran-Suudi Arabistan görüşmelerinde gelecek müzakerelerle ilgili yol haritası üzerinde anlaştık. Her iki taraf önerilerde bulundu ve bu hususta anlaşılarak yol haritası çizildi'' diye belirtti.

İki ülkenin büyükelçiliklerinin açılıp açılmayacağı sorusuna Mescidi, '' Müzakerelerin süreci, büüykelçiliklerin açılıp açılmayacağı konusunu belirleyecek ve bu, sonraki müzakerelere bağlıdı'' diye yanıtladı.

Son iki tur görüşmelerde tarafların gelecek için anlaşmaya vardıklarını kaydeden Mescidi, ''Bu bizzat iyi bir gelişme olarak her iki taraf için gelecek yol haritasını belirliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki mutabakata değinen Büyükelçi, ''Bu mutabakatlardan biri, güven oluşturmakla ilgilidir. Ayrıca hac meseles, tarafların büüykelçilikleri ve bölgesel ve uluslararası gündemler, diğer mutabakat alanlarını içermektedir'' diye vurguladı.

İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme meselesi, Iraklıların Dünya Kudüs Günü'nde daha yoğun katılım sağlamasına neden oldu

Bölgede son dönemde gündemde olan İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme meselesine de dikkati çeken Büyükelçi, ''Bu konu bizzat Irak halkının Dünya Kudüs Günü gösterilerine daha aktif katılmalarına zemin sağladı'' diye ekledi.

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