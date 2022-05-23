Cumhurbaşkanı Reisi Umman yolcusu

Reisi Hükümeti'nin iyi kmşuluk politika ve diplomasisi doğrultusunda ve İran ile umman arasındaki ekonomik, kültürel, siyasi ve diğer tüm alanlardaki ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla Umman'a doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Reisi bu ziyarett Umma Sltanı Heysem bin Tarık ile bir araya gelecek.

Bu Cumhurbaşkanı Reisi'nin göreve geldiği son 9 ayda Umman'a yaptığı ilk ziyarettir.

Cumhurbaşkanı Reisi ziyaretten önce Mehrabad Havalimanında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi'nin açıklamalarının satış başları şu şekilde:

Umman ziyareti komşularla iyi ilişkilerin geliştirimesi yönünde iyi adımdır

Ziyaretin Umman Sultanı bin Tarık'ın saveti üzerine yapıldığını kaydeden Reisi, bu ziyaret çerçevesinde İran ile Umman arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesini umduklarını ifade etti.

İran ile Umman'ın iyi ilişkiler barındırdığına değinen Reisi, ''Dost, komşu ve kardeş ülke Umman ile iyi ilişkilerimi iyi düzeyde olmasına rağmen bu düzeyi kabul etmyioruz. Dolayısıyla irademiz siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmektir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Umman ziyaretinin komşuluk plitikasının genişletilmesi amacıyla yapıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Reisi, ''Bu ziyaret bizim açımızdan önem taşıyor. Bölgesel görüşmeler güvenlik oluşturabilir ve yabancı kuvvetlerin bölgemizdeki varlığı güvenlik sağlayamayacağı gibi güvenlii tehlikeye de düşürebilir'' diye ekledi.

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