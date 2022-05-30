Cumhurbaşkanı Reisi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'ı resmi törenle karşıladı

Tahran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, bu sabah Sadabad Sarayı'dan Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Üst düzey bir heyetin başında Tahran'a gelen Rahman, İran'a giriş yaptığı sırada Mehrabad Havalimanı'nda Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan tarafından karşılandı.

Rahman, Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine Tahran'da.

Cumhurbaşkanı Reisi Eylül 2021'de Tacik meslektaşının daveti üzerine Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmak için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitmiş ve o ziyaret çerçevesinde İran ile Tacikistan arasında 8 işbirliği senedi imzalanmıştı.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmi üyelik sürecinin başlaması, Reisi'nin Tacikistan ziyaretinin kazanımlarından biriydi.

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