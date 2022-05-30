30 May 2022 11:57
Journalist ID: 2391
News Code: 84767558
T T
0 Persons

Ekler

Cumhurbaşkanı Reisi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Reisi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'ı resmi törenle karşıladı

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'ı Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Tahran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, bu sabah Sadabad Sarayı'dan Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Üst düzey bir heyetin başında Tahran'a gelen Rahman, İran'a giriş yaptığı sırada Mehrabad Havalimanı'nda Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan tarafından karşılandı.

Rahman, Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine Tahran'da.

Cumhurbaşkanı Reisi Eylül 2021'de Tacik meslektaşının daveti üzerine Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmak için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitmiş ve o ziyaret çerçevesinde İran ile Tacikistan arasında 8 işbirliği senedi imzalanmıştı.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmi üyelik sürecinin başlaması, Reisi'nin Tacikistan ziyaretinin kazanımlarından biriydi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha