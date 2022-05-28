İran Cumhurbaşkanı Reisi: İran ve Azerbaycan Ülkeleri Arasındaki İşbirliği Potansiyeli İki Milletin Çıkarları Doğrultusunda Değerlendirilsin

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıldönümünü kutlayarak bu ülkenin İran’ın dış politikasındaki konumuna ve kendisinin kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti ile komşuluk ilişkilerini geliştirmekteki çabasına değindi.



Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi bu mesajda İran ve Azerbaycan milletleri arasındaki ortak tarih ve mezhebin yeni dönemde iki ülkenin ilişkilerin sağlam ve değerli temeller oluşturduğuna değinerek “Söz konusu bağların temelinde, İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ardından her daim karşılıklı çıkarlar çerçevesinde iki tarafın bütün alanlarda ilişkilerinin gelişmesi için çaba göstermiştir.” ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Reisi Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının işgalinin giderilmesinin ardından iki ülkenin işbirliği için ön zeminin eskisinden daha fazla geliştiğinden ötürü mutlu olduğunu belirterek iki ülkenin milletlerinin isteği ve çıkarı doğrultusunda söz konusu potansiyellerin iki tarafın çabalarıyla değerlendirilmesi yönünde ümidini dile getirdi.





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