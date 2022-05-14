14 May 2022 23:45
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yakın Bir Zamanda İran’a geleceğini Duyurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yakın Bir Zamanda İran’a geleceğini Duyurdu

Tahran, İRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’la telefon görüşmesinde yakın bir zamanda İran’a geleceğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanı Ceyhun Bayramov İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bugün öğleden sonra telefon görüşmesinde görüş alışverişinde bulundu.

İki ülkenin Bakanları söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki politik, ekonomik, ticari, konsolosluk, parlamenter ve ekonomik alanlardaki ikili ilişkilerde yaşanan son gelişmeleri de ele aldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yakın bir zamanda İran’a geleceğini duyurdu.

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