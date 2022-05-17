Tebriz ve Ankara Arasında Turizm İşbirliği Yapılacak

Doğu Azerbaycan kültürel miras, turizm ve el sanatları Kurumu Genel Müdürü İRNA’yla özel röportajında Türkiye’de özel sektördeki büyük bir turizm şirketi müdürüyle görüşmesine değinerek “Söz konusu görüşmede İran ve Türkiye arasındaki ortak turizm programları ele alındı ve Tebriz ve Ankara şehirleri arasında turizm heyetleri değişimine vurgu yapıldı.” dedi.
Ahmet Hamzezade açıklamasının devamında “Yapılan müzakerelere göre söz konusu toplantıda Ankara turizm ve kültürel miras müdürleriyle görüşmelerin yapılmasına karar verildi. Söz konusu görüşmeler sayesinde başta Azerbaycan ve Tebriz olmak üzere İran’ın turizm potansiyelleri tanıtılacak.” ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dost ilişkilere değinerek “Söz konusu görüşmede Ankara ve Tebriz arasında ortak turizm gelişimi programları incelendi ve bu doğrultudaki işbirliğin artması için çözüm yolları incelendi.” dedi.
Doğu Azerbaycan kültürel miras, turizm ve el sanatları Kurumu Genel Müdürü açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Tebriz başta olmak üzere genel olarak İran’ın turizm potansiyellerinin Türkiye halkına özellikle de gençlere tanıtılması Türkiyeli tarafların talepleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Doğu Azerbaycan kültürel miras, turizm ve el sanatları kurumu Türkiye toplumuna İran’ı tanıtmak için gerekli planlamaları yapıyor.”
İranlı yetkili Türkiye heyetinin talepleri doğrultusunda İran’da turizm rotası için gerekli koordinelerin yapıldığını belirterek “Tebriz, Erdebil, Meşhed ve Tahran rotaları Türkiye heyetinin Türkiyeli turistlerin İran’a gezmeleri için öneride bulunduğu temel şehirler.” ifadelerine yer verdi.
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Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan kültürel miras, turizm ve el sanatları Kurumu Genel Müdürü Tebriz ve Ankara arasında turizm değişimi alanında işbirliği yapılacağını duyurdu.
Doğu Azerbaycan kültürel miras, turizm ve el sanatları Kurumu Genel Müdürü İRNA’yla özel röportajında Türkiye’de özel sektördeki büyük bir turizm şirketi müdürüyle görüşmesine değinerek “Söz konusu görüşmede İran ve Türkiye arasındaki ortak turizm programları ele alındı ve Tebriz ve Ankara şehirleri arasında turizm heyetleri değişimine vurgu yapıldı.” dedi.
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