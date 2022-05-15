Türkiye ve Irak Doğalgaz İthalatı Sözleşmelerinin Uzatılmasını ve İhracatımızın Artmasını İstedi

İran Milli Gaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegini basın toplantısında yaptığı bir açıklamada “Türkiye ile birtakım müzakerelerimiz oldu. Türkiye tarafı anlaşmanın uzatılmasını ve İran’dan doğalgaz ithalatı kapasitesinin artmasını istiyor.” ifadelerini kullandı.



Mecid Çegini açıklamasının devamında “Mevcut olanakları göz önünde bulundurarak kapasitenin artması için tüm çabamızla çalışacağız.” dedi.



Çegini doğalgaz ihracatı kapasitesinin artması meselesine değinerek “Bu mesele üzerine çalışılıyor ve müzakerede bu hedefin gerçekleşmesi için bir grubun oluşması gündeme geldi. Söz konusu kadronun görevlerinin kapasitenin artmasının yanı sıra anlaşmanın uzatılmasını takip etmesi olduğu söylendi.” ifadelerini kullandı.



İran Petrol Bakanı Yardımcısı Çegini açıklamasının devamında “Sözleşmenin uzatılması için ilk toplantı düzenlendi ve geriye kalan işler de takip ediliyor.” şeklinde konuştu.



Çegini Irak’a doğalgaz ihracatına ilişkin “Irak da sözleşmemizin uzatılmasını talep etti.” dedi.



İranlı yetkili “Önümüzdeki yıl Irak ile ihracat anlaşmamız sona erecek ve Irak tarafı sözleşmemizin uzatılması yönünde talepte bulundu.” ifadelerine yer verdi.



İran Milli Gaz Şirketi Genel Müdürü Çegini doğalgaz ticaretinin aktifleşmesi için çaba göstereceğini belirterek Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Irak’a doğalgaz ihracatı için gerekli adımların atılacağını söyledi.



Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



