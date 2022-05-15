Türkiye’de Ekonomik Durumdan Memnuniyetsizlik Giderek Artıyor

Türkiye’de TL'nin değer kaybetmesiyle daha net bir şekilde kendini gösteren ekonomik kriz artarda gelen zamlarla Türkiye halkının yaşam koşullarına ciddi bir şekilde yansıdı.



Liranın ciddi bir düzeyde değer kaybetmesinin aylarca Türkiye haberlerinin gündeminde olmasının ardından son dönemde ekmek ve yağ gibi temel gıda ürünlerinden elektrik ve doğalgaza kadar neredeyse her şeyi kapsayan zamların Türkiyeli vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilemesi ekonomist uzmanlarca tartışılıyor.



Ekmeğe Yine Zam Geldi



Sonu gelmeyen zamlar ekmek fiyatlarını dahil tüm gıda ürünlerini ciddi bir düzeyde etkiledi.

Dün İTO’ya ekmeğe zam talebinde bulunan fırıncıların, bu sefer onay beklemeden fiyat artışlarına başlamasıyla beraber ekmek fiyatları yine artış gösterdi. Türkiye’nin birçok ilçesinde ekmek fiyatları 4.5 liraya kadar çıktı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde son 6 ayda ekmeğin 3 kez zamlanması Türkiye halkının tepkisine yol açtı.











Fırıncılar ekmek maliyetlerindeki artışı zam talebinin gerekçesi olarak göstermişti.

Halk sosyal ağ platformlarında zamların yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek hükumetin ekonomik politikalarını eleştirdi.



Elektrik Fiyatları Yine Arttı



Türkiye’de özellikle mesken abonelerine verilen elektrikte üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki fark yüzde 92’ye çıktı.



Bazı uzmanlar mesken düşük tüketim satış fiyatının kWh başında 1.26 Lira ve üretim maliyetinin de 2.41 TL olmasına dikkat çekerek maliyet artış hızının aynı şekilde devam etmesi durumunda Ağuston ayında üretim maliyetinin 3.54 TL’ye çıkacağını duyuruyor.









Elektrik başta olmak üzere enerji alanlarında daha büyük zamların yolda olduğu ekonomistlerce söyleniyor.

Elektrik zamları bir tek tüketicileri değil, yatırımcıları da olumsuz yönde etkiledi. TOBB verilerine göre zamların sonucunda, faaliyetlerini durduran şirketler arasında en fazla elektrik şirketleri yer alıyor.



Akaryakıt Fiyatları Zamlandı



Geçtiğimiz yılın son aylarında defalarca zam haberlerini duyduğumuz alanlardan biri de akaryakıt olmuştu. Benzin ve motrinin litresinde 10 kuruş, 15 kuruş civarında zamlar yapılmıştı ve son 6 ayda yapılan zamlar yüzde 100’e yaklaştı. Ekim ayında Ankara’da benzinin litresi 8 TL’den satılırken şimdi fiyatlar 15 TL’yi geçmiş durumda.



Enflasyon Son 20 Yılın Zirvesine Ulaştı

TÜİK, Mart ayı enflasyon oranlarını açıklamasında enflasyonun yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayınladığı son raporlara göre Türkiye’de 2022 yılında tüketici enflasyonu yüzde 60,5 olacağını tahmin etmişti.





Türkiye’nin Gündeminde Ekonomik Sorunlar ve İşsizlik



Metropoll Araştırma’nın yöneticisi Özer Sencar kendi Twitter hesabından yapılan son anketi paylaştı. Yapılan bu araştırmaya göre Türkiye halkının yüzde 61.5’i ülkenin en büyük sorunlarının ekonomik sorunlar ve işsizlik olduğunu düşünüyor.







Aynı şirket tarafından yapılan başka bir anket ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel olarak Adalet ve Kalkınma partisine verilen desteğin 2015’ten bu yana en düşük seviyeye indiğini gösteriyor.

Öte yandan Aksoy Araştırma şirketinin yayınladığı son anket sonuçlarına göre Türkiye’nin yüzde 88.1’i mevcut ekonominin çok kötü bir durumda olduğunu düşünüyken bu orandan yüzde 76.7’si mevcut durumun ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklandığını düşünüyor.











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