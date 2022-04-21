Çavuşoğlu: NATO Ukrayna Savaşını Uzatarak Rusya’nın Zayıf Bir Konuma Düşmesini İstiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Çarşamba gecesi CNN kanalına verdiği röportajda “NATO üyesi bazı ülkeler Ukrayna savaşının uzamasını istiyor.” dedi.



Çavuşoğlu açıklamasının devamında “Söz konusu NATO ülkeleri Rusya’nın daha çok zayıflamasını istiyor. Onlar için Ukrayna’nın durumunun bir önemi yok.” ifadelerine yer verdi.



Çavuşoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’yla ilişkileri iyi bir düzeyde ve Ukrayna’da savaşın sona ermesi için iki ülke arasında aracılık yaptı. Geçtiğimiz ayda Türkiye Rusya ve Ukrayna heyetlerini müzakere etmeleri için ağırladı. Türkiye diğer NATO ülkelerinin aksine Ukrayna savaşından ötürü Rusya’ya yaptırım uygulamayı kabul etmedi.”



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu açıklamasının devamında “Biz Rusya’ya yaptırım uygulanmasına karşıtız. Türkiye Cumhuriyeti için her iki ülkeyle diplomatik ilişkilerin devam etmesi önemli. Rusya ve Ukrayna meselesinde Türkiye’ye ihtiyaç var. Moskova ve Kiev Türkiye’ye güveniyor.” dedi.



Çavuşoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“Ankara Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarının bir araya gelip müzakere etmesi için Putin ve Zelenski’yi Türkiye’de ağırlamaya yönelik öneride bulundu. Putin ve Zelenski her hangi bir zamanda görüşebilirler. Yapılan müzakerelerde iki ülke liderlerinin görüşmesi incelendi. Söz konusu görüşme gerçekleşecek olursa, Putin ve Zelenski İstanbul veya Ankara’da bir araya gelip görüşebilir.”



Türkiye iki defa Rusya ve Ukrayna heyetlerinin doğrudan müzakere etmesi için iki ülke temsilcilerini ağırladı. Söz konusu müzakerelerin sonuncusu 29 Mart tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Türkiyeli yetkililerin söylediğini göre söz konusu müzakerelerdeki olumlu gelişmeler Bucha olaylarının etkisi altında kaldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat Perşembe günü Moskova’nın milli güvenliğinden endişelendiğini belirtmişti.



Putin 24 Şubat Perşembe günü Ukrayna’ya karşı “özel operasyon” olarak nitelendirdiği askeri operasyonu başlattı. Söz konusu gelişmelerin sonucunda Moskova ve Kiev arasındaki gergin ilişkiler askeri karşılaşma durumuna dönüştü.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra ABD Rusya’ya geniş çaplı yaptırımlar uygulayarak Avrupalı ülkelerine de söz konusu yaptırımlara katılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinin özellikle enerji alanında Rusya’ya bağımlılığından ötürü ABD’nin bu ülkeye karşı yaptırımlarına istekli bir yaklaşım sergilemedi.



Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların sonucunda ABD başta olmak üzere birçok ülkede yakıt fiyatlarının artmasıyla beraber farklı ürünlerde fiyat artışı yaşandı. Söz konusu fiyat artışları ABD ve Avrupa ülkelerindeki vatandaşların gidişattan endişelenip bu ülkelerin Ukrayna savaşındaki politikalarını sokaklarda protesto etmelerine yol açtı.







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