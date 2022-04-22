Mavi Vatan-2022 Tatbikatına İran'dan katılım

Tatbikata katılan fırkateynler sabah saatlerinden itibaren Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki limandan ayrıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile 15 ülke ataşesinin içinde bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı.

Tatbikatın "Taktik Pençe Harekatı" kapsamında, SAS timleri helikopterle bölgeye intikal etti. Suya atlayan timdeki ekip, burada tespit edilen mayını, monte edilen patlayıcı ile imha etti.

Daha sonra ise SAT (Su Altı Taarruz) komandoları su altı intikal aracı ve helikopterlerle bölgeye ulaştı. Paraşütle atlayan komandolar, helikopterden atılan botlara çıktı. Sualtı intikal aracı ile bölgeye ulaşan SAT komandoları da başarılı bir sualtı infilakı gerçekleştirdi.

MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Tatbikatta bu sene farklı olarak Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı. Atışın sonrasında TCG Kınalıada Korveti ile TCG İmbat, TCG Tufan, TCG Zıpkın ve TCG Mızrak tarafından su üstü hedefine top atışları gerçekleştirildi..

Seçkin Gözlemci Gününde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının yanı sıra İran, ABD, Avusturalya, Azerbaycan, Çekya, Filipinler, Gürcistan, Japonya, Kore Cumhuriyeti, KKTC, Letonya, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Senegal'den dış temsilciler yer aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish