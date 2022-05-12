Türkiye Uluslararası Zafer Güreş Şampiyonasında İran üçüncü oldu

10 sıklette 12 güreşçi ile yarışmalara katılan Millilerimiz içinde Payam Ahmedi 45 kg'de, Ali Ahmedi Vefa 48 kg'de ve Hamidrıza Keştkar 92 kg'de birer altın, Muhammed Kemali 55 kg'de gümüş ve Mehdi Bezi, 45 kg'de, Ahura Boyeri 65 kg'de ve Muhammed Cihangiri 110 kg'de birer bronz madalya kazanmay başardı.

Yarışmaların sonunda Azerbaycan 168 puanla birinci olurken, Kazakistan 156 puanla ikinci ve İran 146 puanla üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan Rıza Azerşeb 80 kg'de beşinci olurken, Muhammedrıza Gulami 51 kg, Ebülfez Dadmerz 60 kg, Ebülfez Mirşikar 60 kg ve Mustafa Zarei 71 kg'de rakiplerine karşı yenilerek madalya elde edemedi.

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