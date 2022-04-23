Suriye Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Hükumetiyle Hiçbir Görüşme Yapılmadı

Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA) Suriye Dışişleri Bakanlığı’nda resmi bir yetkili Türkiye’de bu ülkenin Suriye’yle hükumetler arası düzeyde güvenlik ve politik alanlarda görüşmelerin düzenlendiğine dair iddiaların doğru olmadığını bildirdi.



Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamalarının devamında Suriye’yle teröre karşı mücadele konusunda işbirliği olanağına dair açıklamalarını yalanlayarak mevcut koşullar içinde bir işbirliğin söz konusu olmayacağını belirtti.



Suriyeli yetkili iki ülke arasında resmi düzeyde her hangi bir görüşmenin olduğunu reddetti.



Hürriyet gazetesinin yayınladığı bir yazıda Türkiyeli yetkililerin Suriye hükumetiyle ilişkilerin normalleşmesi için ön müzakereler ve görüşmeler aşamasında olduğunu iddia etmişti.











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