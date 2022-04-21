İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarından telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülkenin çeşitli düzeylerdeki işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta özek sektör olmak üzere ekonomik ilişkileri hızlandırmak için ortak yüksek konseyi toplantısının kurulmasına sıcak baktıklarını ifade etti.

Mescid-i Aksa'nın İsrail rejimince çiğnenmesini şiddetle kınayan Emir Abdullahyan, ''Her gün İsrail rejiminin Mecid-i Aksa'daki cinayetlerine tanık olmaktayız. Dünya Kudüs Günü arifesinde İslam dünyası devlet ve parlamentoları ile Müslüman milletlerin Filistin ve Kudüs'ü destekleme ve İsraillerin tecavüzlerini kınamaktaki güçlü ve sağlam mesajını dillendirmesini umuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Müzakerelere de değinen Emir Abdullahyan, ''Bizimle Amerikalılar arasındaki diyalog AB tarafından koordine edilemkte ve bu çerçevede defalarca İran'ın konu dışı isteklere önem vermediği gibi kendi kırmızı çizgilerinden geri adım atmaya hazır olmadığını vurguladık. Diplomasi iyice ilerliyor ve iyi ve kalıcı anlaşmaya varma rotasından uzaklaşmış değiliz'' diye ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad da bu görüşmede yaptığı açıklamada iki ilişkilerin yüksek düzeyde devam etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, ortak yüksek konseyi toplantısının bir an önce düzenlenmesi için Şam'ın hazır olduğunu söyledi.

İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığı çiğnediği kınayan Mikdad, İran devleti, Devrim Lideri ve İran halkının Filistin Direnişi'ne verdiği destekteki duruş ve ilkeli rolünden dolayı teşekkür etti.

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