İran ve Irak Dışişleri Bakanları görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşını resmi karşılamanın ardından Dışişleri Bakanlığı'nda Iraklı üst düzey heyete ev sahipliği yaptı.

İran'la Irak Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin son durumu, bölgesel gelişmeler ve Yemen, Afganistan, Suriye ve Ukrayna gibi uluslararası gündem masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede yaptığı açıklamada, Irak'la ticaret hacminin artırılmasının iki ülkenin önemli öncelikleri arasında yer aldığına değinerek, sınır kapılarında ticaretin kolaylaştırılması, süreki taşımacılık ve Basra-Şelemçe demiryolu hattının nihaileşmesi gibi konulara vurgu yaptı.

İki ülke hacılarının dini mekanlara ziyaretinin akıcılaştırılması için gerekli işlemleri yapılmasına değinen Emir Abdullahiyan, İranlı hacıların karayolu ile Irak'taki dini türbelere ziyaretinin daha rahat olmasını istedi.

Emir Abdullahiyan, ''İran sınırlarında ABD, Siyonist rejim ve terörist ve bölücü unsurlarca tehdit edilmesine ve güvenliğinin bozulmasına müsaade edemez'' diye ekledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ile Irak ilişkilerini ayrılmaz olarak nitelendirerek, İran'ı vefalı komşu adlandırdı.

Irak'ın bölgenin durumunu sakinleştirmek için yapıcı rolünü sürdürdüğünü kaydeden Hüseyin, ''Bölge ülkeleri arasında diyaloğun güçlenmesini amaçlıyoruz. İran ve Irak güvenliği birbirine bağlıolgudur ve Irak kendi topraklarından komşularının tehdit edilmesine izin vermez'' dedi.

Viyana görüşmeleri, Afganistan, Suriye, Ukrayna ve Yemen meselesi ile İran ve Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerin ilişkilerinin geliştirilmesi, iki bakanın ele aldığı diğer gündem başlıklarını oluşturdu.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish