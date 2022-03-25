ABD Medyası: Joe Biden, Beşşar Esad’ın BAE Ziyaretini Medya Haberleriden Öğrendi

Beşşar Esad’ın geçen haftada düzenlenen BAE ziyareti, BAE ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

Axios sitesinde yayınlanan bilgilere göre ABD’li iki yetkili Suriye Devlet Başkanı Esad’ın 11 yıllık bir aradan sonra gerçekleştirdiği BAE ziyaretinin, BAE yetkilileri tarafından ABD’ye iletilmediğini bildirdi.

Söz konusu iki ABD’li yetkili Joe Biden’in medyanın söz konusu ziyaretle ilgili haberlerinden Esad’ın BAE’ye gittiğini öğrendiğini söyledi.

ABD’li yetkililer Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bu haberi duyduktan sonra şok olduklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftada gerçekleşen Suriye Devlet Başkanı Esad’ın BAE ziyaretinden rahatsız olduğunu bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Prica Esad’ın BAE ziyaretine ilişkin “Washington Beşşar Esad’a meşruiyet tanınmasından ötürü ciddi bir şekilde ümitsiz ve endişeli.” ifadelerini kullanmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad geçtiğimiz Cuma günü resmi bir ziyaret kapsamında Fars körfezi ülkeleriyle ilişkilerinin kesilmesinden 11 yıl sonra BAE’ye yolculuk yaptı ve bu ülkedeki bazı üst düzey yetkililerle görüştü.



BAE Başkan yardımcısı ve Dubai Başbakanı Muhammed bin Raşid Al Maktum Esad ile görüşmesinde Suriye için güvenlik ve barış temenni ettiğini belirterek istikrar ve gelişmenin tüm bölge ülkelerinde artmasını umdu.



Suriye Devlet Başkanı Esad söz konusu ziyarette Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştü. Muhammed bin Zayid söz konusu görüşmede Suriye’nin Arap ülkelerinin güveliği temellerinden biri olduğunu vurgulayarak Abu Dabi’nin Şam ile işbirliğini biran evvel başlatıp Suriye milletinin istikrar, gelişme ve kalkınma isteği doğrultusunda Şam hükumetiyle işbirliği yapmak için istekli olduğunu belirtmişti.





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