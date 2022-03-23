İran ve Suriye Tek Cephede Yer Alıyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suriye ziyaretindeki ilk basin toplantı yaptığı konuşmada “İran ve Suriye ortak bir cephede yer almakta. Tahran-Şam ilişkilerinin en iyi düzeyde olmasından ötürü mesut olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün iki ülke ilişkilerinin tüm boyutları ele alınacak ve bu doğrultuda iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğine ağırlık verilecektir.” dedi.
İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamın “İki ülkenin ticari, ekonomik ve politik istişareleri en iyi düzeyde devam etmekte ve iki ülkenin milletinin çıkarları yönünde ilerlemeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Emir Abdullahiyan basın toplantısındaki açıklamasında “Biz ortak bir cephede yer alıyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti Suriye hükumeti ve milletini destekliyor” dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise İran Dışişleri Bakanı’nın Suriye ziyaretini iki ülke için önemli olan meselelerin ele alınması ve bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi için iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.
Faysal Mikdad konuşmasında Suriye-İran ilişkilerine değinerek “Biz İran ve Arap ülkeleri başta olmak üzere tüm bölge ülkeleriyle en iyi şekilde ilişkilerimizin sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Aramızdaki koordinasyon bölge ve uluslararası düzeyde büyük bir önem taşıyor.” şeklinde konuştu.
Faysal Mikdad yaptığı açıklamasında Suriye’nin İran’ın nükleer dosyası başta olmak üzere tüm konularda İran ile ilişkilerinde, İran’ın yanında yer aldığını vurguladı.
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Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Suriye ziyaretinde bir basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin en iyi düzeyde yer aldığını vurgulayarak söz konusu ziyarette iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda olacak ekonomik ve ticari işbirliği meselesinin esas alınacağını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suriye ziyaretindeki ilk basin toplantı yaptığı konuşmada “İran ve Suriye ortak bir cephede yer almakta. Tahran-Şam ilişkilerinin en iyi düzeyde olmasından ötürü mesut olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün iki ülke ilişkilerinin tüm boyutları ele alınacak ve bu doğrultuda iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğine ağırlık verilecektir.” dedi.
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