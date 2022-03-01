İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Esad ile görüştü

SANA’nın haberine göre, görüşmede, Suriye ve İran arasındaki ikili ilişkiler ve her iki tarafın kurumlarının başta ekonomik sektör olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek, iki dost ülke ve halkın çıkarlarına hizmet etmek için gösterdiği çabalar üzerinde durulmuştur.

Görüşmede ayrıca siyasi süreç ve Astana ve Cenevre hatlarında yaklaşan müzakere turları da ele alındı ​​ve bu müzakerelerin somut sonuçlara ulaşmak için dış müdahale olmaksızın ve net bir strateji ve metodolojiye uygun olarak sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Khaji, Cumhurbaşkanı Esad’a İran nükleer dosyasındaki son gelişmeler ve Batılı ülkelerin bu dosyayla ilgili tüm taahhütlere ve gerekliliklere uyması halinde olumlu sonuçlara ulaşabilecek müzakere sürecinin ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

Öte yandan taraflar, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmelerden, Batı’nın Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yarattığı krizden ve bu krizi körükleyen ahlaksız uygulamalardan, dünyanın farklı yerlerinden aşırılık yanlılarının o bölgeye transferinden, daha önce Suriye ve İran halklarına uyguladığı yaptırımları Rus halkına da uyguladığından bahsettiler.

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