İran’ın BM Büyükelçisi: Her türlü kimyasal silah kullanımına karşıyız

Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan İrşadi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Konvansiyonun siyasileştirilmesine karşı olduklarını belirterek, bu durumun konvansiyonun itibarını zedeleyeceğini belirtti.

Suriye’nin son yıllarda bu durumu tecrübe ettiğini ifade eden İrşadi, Suriye’nin konvansiyonla işbirliği ve 17 Ocak 2022 kimyasal silahların yok edilmesi raporun sunumunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Suriye kimyasal dosyası ile ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantılarının temelsiz iddialar ve üye ülkelerin belirtilmiş tutumlarını yeniden açıklamada kullanılmaması gerektiğini ifade eden İrşadi, Suriye’nin Konvansiyon çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmede önemli ilerlemeler sağladığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye kimyasal dosyasını her ay oturum düzenlenmesi konusunun yeniden incelenmesinin akıllıca olacağını ifade eden İrşadi, bu toplantıların konvansiyonun itibarını zayıflattığını söyledi.

Dünya’daki tüm kimyasal silahların yok edilmesi ile bunların kullanılmayacağından emin olunacağını ifade eden İrşadı, ABD’nin bu silahların tek sahibi olarak silahların yok edilmesine yönelik taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

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