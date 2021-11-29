İran’ın BM Büyükelçisi: ABD’nin İsrail desteği bölgenin Kitle İmha Silahlarından Arındırılmasına engeldir

Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Konferansının ikinci oturumunda konuşan Tahti Revançi, İslam İnkılabı Rehberinin Kitlem İmha Silahların haram olduğunu dair fetvası ve İran’In bu silahları önleme konvansiyonundaki üyeliğine işaretle bu silahların insanlık hayatı için tehdit oluşturduğunu ve İran’ın özellikle Saddam tarafından silahların kullanılmasından dolayı bu silahları bildiğini söyledi.

Kitle İMha Silahlarından Arındırılmış Bölge fikrinin NPT gözden geçirme toplantısında ve 1995 yılında ortaya atıldığını ifade eden Tahti Revançı tüm ülkelerden bu kararın uygulanması için işbirliği yapmasının istendiğini söyledi.

BM tarafından başlatılan sürecin NPT’nin istediği sürecin yerine alamayacağını ve iki sürecin bir birinin tamamlayıcısı olduğunu ifade eden Tahti Revançi, ABD ve İsrail’in tüm ülkelerin konferansa katılmasına ragmen toplantılara katılmadıklarını ve konferansa karşı çıktıklarını söyledi ve bu şartlarda bu engelim aşmasının ilk yolunun İsrail’in NPT’ye katılımı ve tüm denetimleri Kabul etmesi olacağını söyledi.

Ortadoğu bölgesinin özel şartlarından dolayı, müzakerelerin zaman alacağından tüm ön şartların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Tahti Revançi, anlaşmanın çerçevesinin nükleer, kimyasal ve mikrobik silahları kapsaması gerektiğini ve anlaşmanın hayata geçirileceği zamana kadar nükleer güçler tarafında Ortadoğu bölgesi ülkelerine güvenlik garantilerinin verilmesi gerektiğini ve İran’ın bu hususta yardıma hazır olduğunu belirtti.

İran nükleer programına değinen Tahti Revançi, bu programın barışçıl olduğunun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tarafından onaylandığını söyledi.

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2012