Tebriz-Şam uçak seferleri 9 yıl aradan sonra başladı

Azeri, bu uçuşun Tebriz Havalimanı'ndan 9 yıl aradan sonra Homa Havayolları tarafından yapıldığını ve 112 yolcunun A319 sefer sayılı uçak ile Tebriz Havalimanı'ndan Şam'a uçtuğunu belirtti.

Azeri, Şam-Tebriz seferinin 21 Mart Pazartesi günü saat 12:10'da Tebriz Havalimanı'na ineceğini sözlerine ekledi.

İran Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Şirketi Havacılık İstatistikleri ve Bilgi Grubu'nun yayınladığı istatistiklere göre, bu yılın ilk 11 ayında Tebriz Havalimanı'ndan 1 milyon 40 bin 580 yolcunun transfer edildiğini dile getiren Azeri, geçen yılın aynı dönemine göre bu rakamın %29 oranında büyüdüğünü ve bu yolcu sayısının 10 bin 197 sefer ile gerçekleştiğini kaydetti.

Son aylarda iç ve dış hat uçuşlarının gelişimine tanıklık eden Tebriz Şehit Medeni Uluslararası Havalimanı, altyapısını güçlendirip uçuş ağını genişleterek ülkenin kuzeybatı bölgesinde bir havalimanı merkezi haline gelmeyi planlıyor.

Artık Tebriz Havalimanı'nda büyük uçakların iniş ve kalkışları için uzun bir pist, 12 uçak kapasiteli apron ve ILS ve DVOR / DME gibi navigasyon yardımcıları var. Havalimanının önemli geliştirme projelerinden biri olan Tebriz Şehit Medeni Havalimanı'na 18 bin metrelik terminal inşaatı planlanıyor.

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