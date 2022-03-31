Nikzad: İran, Suriye'ye yardım için elinden geleni yapacak

Nikzad, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "İran ve Suriye arasındaki stratejik ilişki birbirinden ayrılamaz ve dünyadaki gelişmeler hakkında ortak görüşlere sahibiz. Suriye ve İran'ın var olmasını istemeyen herkes tarihten ders almalı, çünkü Suriye ve İran şehitlerinin kanı olmasaydı terör örgütü IŞİD yıkılmazdı ve şimdi Avrupa ve ABD güvende olmazdı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın direnişi bu ülkenin istikrarına ve direnişine yol açtı'' diye belirtti.

Ülkemizin ABD'nin dış müdahalesini ve Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımları reddetme konusundaki tutumunu yineleyen Nikzad, Tahran'ın Suriye'nin bu aşamayı aşması için, özellikle ticaret, ekonomi ve yakıt alanlarında Suriye'ye yardımcı olmak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğini söyledi.

İran ve Suriye halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Nikzad, Tahran ve Şam'ın özellikle yeniden yapılanma aşamasında gerçek ekonomik ve ticari katılımı sağlamak için ciddi bir çaba göstermeye kararlı olduklarını belirtti.

Şu anda mevkidaşı ve diğer Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'da olduğunu kaydeden Nikzad, Suriye ziyaretinin amacının Suriyeli yetkililerle istişare ederek, parlamenter, ekonomik ve ticari ilişkilerin etkinleştirilmesi ile ilgili tüm konuları görüşmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu ifade etti.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ise Şam ile Tahran arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve özellikle parlamenter olmak üzere tüm alanlarda derinliğine vurgu yaparak, Şam'ın parlamenter diplomasiye ve bu aşamadaki önemli rolüne büyük önem verdiğini söyledi.

İran ve Suriye halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında buluan Mikdad, ABD ve Batılı müttefikleri tarafından Suriye ve İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımları "ahlaksız" olarak nitelendirerek, İranlı liderlerin siyasi sağduyusunu ve Viyana görüşmelerini dikkatli bir şekilde yönetmelerini övdü ve ABD ve Batı'ya önkoşulsuz biçimde bu müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu.

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