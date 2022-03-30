Parlamento Başkan Yardımcısı Nikzad Suriye'de

Bugün Suriye'ye gelen Ali Nikzad Semerin, Şam havaalanında Suriye parlamentosu başkan yardımcısı Ekrem Aclani ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Mehdi Subhani tarafından karşılandı.

Nikzad, Suriye'ye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üst düzey Suriyeli yetkililerle yapacağımız görüşmelerde iki ülke parlamentoları arasında özellikle uluslararası konusunda işbirliği alanlarını tartışacağız" dedi.

Nikzad, ayrıca Suriye makamlarıyla, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve uzman bakanlıkların kriz sonrası dönemde Suriye'nin inşasına katılım mekanizmalarını ve ülkemizin yeteneklerinin Suriye'nin yeniden inşasında nasıl kullanılacağını da görüşeceklerini kaydetti.

Üç günlük ziyaret sırasında Nikzad ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Başbakan Hüseyin Arnus ve Suriye Parlamento Başkanı Hamuda Sabbag da dahil olmak üzere bir dizi üst düzey Suriyeli yetkiliyle bir araya gelerek, Tahran-İran işbirliğini geliştirmenin yollarını arayacak.

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