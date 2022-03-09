Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Şam'a düzenlediği füze saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, dün Siyonist rejimin Şam'ın yakınlarına düzenlediği ve Devrim Muhafızları üyesi iki albayın şehit olmasına neden olan füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, bu iki değerli şehidin ailelerine ve Devrim Muhafızları'ndaki yoldaşlarına başsağlığı dileyerek, Siyonist rejimin canice saldırı, işgal ve suikast eylemini ise şiddetle kınadı.

Apartheid rejiminin bu tür insanlık suçlarına tepkisinin bölgedeki direnişin ana hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Hatipzade, bu küstahlığın kesin olarak cezalandırılması ve Siyonist rejimin terör makinesi operasyonlarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, Siyonist rejimin Şam'ın yakınlığına düzenlediği canice bir roket saldırısında iki Kutsal Türbe savunucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, 'Dün sabah - Pazartesi - Siyonist rejimin Şam'ın yakınlığına düzenlediği füze saldırısının ardından, Kutsal Türbe savunucusu Devrim Muhafızları Albayı İhsan Kerbelayipur ile Devrim Muhafızları Albayı Murteza Saidnejad şehit düştü' ifadesini kullandı.

Bu duyuruda, şehit aileleri ile Devrim Muhafızları ve Mücahidlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, 'Kuşkusuz Siyonist Rejim bu cinayetin cezasını ödeyecektir' denildi.

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