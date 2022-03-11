İran'dan BM'ye İsrail'in İranlı danışman güçlerini Suriye'de şehadet etmesini kınama talebi

İran İslam Cumhuriyeti, Suriye'de İranlı danışmanlara yönelik suikastta Siyonist rejimin uluslararası sorumluluğuna ilişkin BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi başkanına bir mektup gönderdi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Tahtırevançı, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi başkanına yazdığı mektupta, İsrail rejiminin İran'ın Suriye'deki danışmanlarını şehit etme eylemini suç ve terörist olarak nitelendirdi.

Uluslararası toplum ve Güvenlik Konseyinin bu kışkırtıcı ve suç teşkil eden eylemi şiddetle kınamaya ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan yasa dışı eylemlerinden Siyonist rejimi sorumlu tutmaya çağıran mektupta, İran İslam Cumhuriyeti'nin, İsrail rejimini bu suç eylemlerinin tüm sonuçlarından tamamen sorumlu tutarken ve rejimi bölgede maceracı ve kötü eylemlerde bulunma konusunda ciddi bir şekilde uyarırken, kendi doğası gereği meşru müdafaa hakkına saygı duyduğu belirtilmektedir.

51. Madde ile Birleşmiş Milletler Şartı, bu tür suç eylemlerine herhangi bir zamanda yanıt verme hakkını saklı tutar.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, İsrail'in Şam'ın yakınlarına düzenlediği ve Kutsal Türbeleri savunucularının şehit edilmesiyle sonuçlanan füze saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, dün Siyonist rejimin Şam'ın yakınlarına düzenlediği ve Devrim Muhafızları üyesi iki albayın şehit olmasına neden olan füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, bu iki değerli şehidin ailelerine ve Devrim Muhafızları'ndaki yoldaşlarına başsağlığı dileyerek, Siyonist rejimin canice saldırı, işgal ve suikast eylemini ise şiddetle kınadı.

Apartheid rejiminin bu tür insanlık suçlarına tepkisinin bölgedeki direnişin ana hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Hatipzade, bu küstahlığın kesin olarak cezalandırılması ve Siyonist rejimin terör makinesi operasyonlarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, Siyonist rejimin Şam'ın yakınlığına düzenlediği canice bir roket saldırısında iki Kutsal Türbe savunucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, 'Dün sabah - Pazartesi - Siyonist rejimin Şam'ın yakınlığına düzenlediği füze saldırısının ardından, Kutsal Türbe savunucusu Devrim Muhafızları Albayı İhsan Kerbelayipur ile Devrim Muhafızları Albayı Murteza Saidnejad şehit düştü' ifadesini kullandı.

Bu duyuruda, şehit aileleri ile Devrim Muhafızları ve Mücahidlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, 'Kuşkusuz Siyonist Rejim bu cinayetin cezasını ödeyecektir' denildi.

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