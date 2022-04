İran-Türkiye-Azerbaycan Üçlü Toplantısına İran ev sahipliği yapacak

Son aylarda İran ile Azerbaycan Cumhuryeti arasında ortak birçok projenin tanımlandığına değinen Hatipzade, çeşitli düzeylerde ziyaretler gerçekleştiğini ve iki ülke cumhurbaşkanları düzeyinde karşılılıklı olarak resmi ziyaret davetlerinin yapıldığını ifade etti.

İran'ın İran-Türkiye-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'na İran'ın ev sahipliği yapacağını dile getiren Hatipzade, ''Ekonomik ziyaretler sadece Dışişleri Bakanlığı ile sınırlı değil ve bakanlarca da takip edilmektedir'' diye belirtti.

İran ile AB'nin müzakerelere ara verilme sürecinin uzamasını diyaloğa faydalı bulmadıklarını dile getiren Hatipzade, ''Bu aranın bir an önce bir görüşme ile son bulması gündemdedir. İran, AB, Rusya ve Çin ile ilgili olan konular müzakerelerde bitmiştir. Müzakere koordinatörü İran ile ABD arasındaki kalan konuları ilerletmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu görüşmenin nerede ve hangi düzeyde yapılması ile ilgili bir karar alınmadığına dikkati çeken Hatipzade, ''Ancak konu, bu görüşmelerin ara verilen günen beri durdurulmadığı ve devam ettiğidiri'' diye konuştu.

İran-Suudi Arabistan 5. tur müzakereleri düzenlendi

İran ile Suudi Arabistan arasındaki 5. tur görüşmelerin gerçekleştiğine değinen Hatipzade, ''Irak devletinin çalışmaları ve Umman devletinin kolaylaştırıcı adımları ile bu görüşme Perşembe günü yapıldı. Daha önceden öngörülen müzakereler ilerlemektedir. Bu görüşmelerin 1. derece siyasi düzeye yükselmesi halinde çeşitli alanlarda ciddi gelişmelere tanık olabiliriz diye bilirim'' diye açıkladı.

İran'In Doğarun sınırındaki tansiyona ilişkin ciddi endişeleri Afganistan yönetimine iletildi.

İran ile Afganistan arasında Doğarun sınırı ile ilgili yaşanan tansiyona dikkati çeken Hatipzade, ''İran-Afganistan sınırındaki cesur sınır bekçilerimiz, bu ülkenin iç durumu nedeniyle Afganistan'daki yeni yönetimin görevlendirdiği sınır görevlilerinin davranışına karşı aklıselimle hareket etmektedir. Ancak bu konunun devam edilmesi kaygı vericidir. Sınır görevlilerimizin görevi her türlü yasa dışı geçişi önlemektir. Bu mevzuya ilişkin endişelerimizi yeni yönetime bildirdik'' değerlendirmesini yaptı.

Santrifüjlerin sabotaj sonrası nakli UEEK'ye bildirdil

Santrifüjlerin intikali meselesine değinen Hatipzade, ''İran NPT üyesidir ve bu teçhizatın güvenli bir yere taşınması, UAEK'ye bilgi verilerek yapılmıştır. Nükleer Silahların Yaygınlaştırılmasını Önleme Anlaşması çerçevesinde kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere UAEK denetiminde her türlü eylemi yapabiliriz. İran'ın barışçıl nükleer programı ihtiyaçları bellidir'' dedi.

Siber saldırıları izini bulmaya çalışıyoruz

Dün akşam İran altyapısına yapılan siber saldırılara işaret eden Hatipzade, ''Siber alanında uluslararası kuralların yokluğu ciddi şekilde hissediyoruz. Maalesef kurum, kuruluş ve bakanlıklarımıa her gün binlerce siber saldırı gerçekleşmektedir. Bunların izini bulmak kolay değildir. Bazıları da İran'ı suçlayarak hayal ürünü birşeyler dile getirmektedir. Bu konuyu takip eiyoruz ve dün akşam yapılan saldırılar da her gün yapılan on binlerce saldırının devamı niteliğindedir'' diye ekledi.

