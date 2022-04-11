İran-Türkiye ilişkileri süreklilik arzediyor

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, İslami Şura Meclisi milletvekillerinin Viyana Görüşmeleri ile ilgili mektuplarına ilişkin, ''Hakkında konuşabileceğimiz nihai bir metin yoktur. Kırmızı çizgilere bugüne kadar riayet edilmiştir. Kırmızı çizgileri aşmak isteseydik, aylar öncesinden anlaşmaya varmış olurduk. ABD'nin taahhütlere bağlı olduğunu gösteren noktaya ulaşmış değilizi ve halkın kesinlikle yaptırımların kaldırılmasından yararlanması bizim için önemlidir. Anlaşmaya varıp varmayacağımızı gerçekten bilmiyoruz, çünkü ABD anlaşmaya varmaya yönelik gerekli iradeyi göstermemiştir'' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Amerikalıların yeni şartları ile ilgili açıklamalarına değinen Hatipzade, ''Görüşmeye devam ettiğimiz sürecin sonucu hakkında birşey söyleyemiz. İran halkının ambargoların giderilmesinden kaynaklı ekonomik çıkarları gündemde ve bunlardan tam haberdar olarak karşı tarafa gerekenleri ilettik'' değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs Gücü'nün ABD'nin yaptırım listesinde bulunduğu ile ilgili soruya Hatipzade, ''Tüm azami baskı kaldırılmalıdır. Nükleer Müzakelerde bizimle ABD arasında kalan şey bir konudan daha fazladır. Bunun da odağında azami baskı unsurlarının tamamen kaldırılması ve İran'ın Nükleer nlaşma'dan ekonomik olarak faydalanması gerektiğidir. O güne kadar Washington ve Beyaz Saray'ın kararını bekleyeceğiz'' diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran gezisinin yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Hatipzade, ''İran ile Türkiye ilişkileri süreklilik arzediyor ve son 100 yılda en istikrarlı ve en güvenli sınırlara sahip olmuşuz. İsrail rejimi konusunda yanlış hesaplamalar yapan ülkeler defalarca bunun sonucu ile karşı karşıya kaldı. Bu rejim hiçbir yere güvensizlik götürmeden gitmez'' diye açıkladı.

Güney Kore'nin İran'a olan borcuna dikkati çeken Hatipzade, ''Güney Kore petrol ve gaz kondensatı satışından 80 milyon İranlıya borçludur. Bunun ödenmesi için etkin bir eylem yapmamıştır. Bu konu iki taraflı olduğu için çözülmelidir ve medyaya yansıyan tahminleri onaylamıyoru'' açıklamasına yer verdi.

İran'ın Fars Körfezi'ndeki 3 adasının mülkiyetine ilişkin bazı ülkelerin iddialarını tekrar gündeme getirilmesine tepki gösteren Hatipzade, ''Daimi Fars olan bu körfezde bulunan bu üç ada, İran'ın sonsuz ve ebedi parçasıdır ve sonsuza kadar İran'da kalacaktır. Bu tür temelsiz iddiaların tekrarı, adaların hukuki durumunu değiştirmez. Bu ülkeleri bu tür bıktırıcı ve nakarat açıklamalardan çekinmeye çağırıyoruz'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish