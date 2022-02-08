8 Şub 2022 12:47
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Cumhurbaşkanı Reisi'den Tahran-Ankara ilişkilerinin seviyesinin güçlendirilmesine vurgu

Cumhurbaşkanı Reisi'den Tahran-Ankara ilişkilerinin seviyesinin güçlendirilmesine vurgu

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisine sağlık dilemekle birlikte İran ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgu yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemini belirten Reisi, Tahran ve Ankara arasındaki işbirliği ve koordinasyon düzeyinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise iyi dilekler için Cumhurbaşkanı Reisi'ye teşekkür ederek, ülkesinin Tahran ile ilişkileri daha da güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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