Cumhurbaşkanı Reisi'den Tahran-Ankara ilişkilerinin seviyesinin güçlendirilmesine vurgu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemini belirten Reisi, Tahran ve Ankara arasındaki işbirliği ve koordinasyon düzeyinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise iyi dilekler için Cumhurbaşkanı Reisi'ye teşekkür ederek, ülkesinin Tahran ile ilişkileri daha da güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

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