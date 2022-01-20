Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu: İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için zemin hazırdır

Taner, Doğu Azerbaycan İli Valisi Abidin Hurrem ile yaptığı görüşmede gümrük konusunda izlenmesi gereken konular olduğunu ve bu hususta işbirli yapılması gerektiğini belirtti.

Taner, Türk vatandaşlarının İran ve Doğu Azerbaycan’da yatırımlarının arttırılması ve garantilenmesi için olumlu gelişmeler yaşanmasını temenni eden Validen il olarak Türkiye’de düzenlenecek turizm fuarlarına katılmalarını istedi.

Hurrem de Türkiye’nin saygın komşuları olduğunu ve bu kardeşçe irtibatın gün be gün artmasını istedi.

İran’ın Türkiye Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye değinen Hurrem, Türkiye ile ilişkiler önündeki tüm engeller kaldırılacağını ve esasen sorunların kolay ve çözülebilir olduklarını söyledi ve Taner’den Bazorgan sınırında geçişleri kolaylaştırılması için çaba sarf etmesini istedi.

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2012