20 Oca 2022 17:54
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News Code: 84620906
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Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu: İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için zemin hazırdır

Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu: İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için zemin hazırdır

Tebriz, IRNA- Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, iki dost ülke olan İran-Türkiye ilişkilerinin siyasi, kültürel, bilimsel ve yatırım alanlarında gelişmesi için zeminin hazır olduğunu bildirdi.

Taner, Doğu Azerbaycan İli Valisi Abidin Hurrem ile yaptığı görüşmede gümrük konusunda izlenmesi gereken konular olduğunu ve bu hususta işbirli yapılması gerektiğini belirtti.

Taner, Türk vatandaşlarının İran ve Doğu Azerbaycan’da yatırımlarının arttırılması ve garantilenmesi için olumlu gelişmeler yaşanmasını temenni eden Validen il olarak  Türkiye’de düzenlenecek turizm fuarlarına katılmalarını istedi.

Hurrem de Türkiye’nin saygın komşuları olduğunu ve bu kardeşçe irtibatın gün be gün artmasını istedi.

İran’ın Türkiye Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye değinen Hurrem, Türkiye ile ilişkiler önündeki tüm engeller kaldırılacağını ve esasen sorunların kolay ve çözülebilir olduklarını söyledi ve Taner’den Bazorgan sınırında geçişleri kolaylaştırılması için çaba sarf etmesini istedi.

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2012

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