İranlı milletvekili, İran-Türkiye arasında uzun vadeli stratejik anlaşma imzalanmasını istedi

Beygi yaptığı açıklamada İran ve Türkiye’nin bir çok ortak noktası bulunduğunu ifade etti ve bu temelde iki ülke kapasitelerinin bir birinin tamamlayıcısı olduğunu ve bunun sonucunun iki Müslüman ülkenin gelişmesi olacağını söyledi.

Beygi, ‘’ İki ülke arasında ortak ekonomik ve sanayi bölgesinin oluşması önündeki engellerin giderilmesi uygun işbirliği anlaşmasının imzalanması ile mümkündür. Bu ticari ilişkilerin gelişmesinin yanında ekonomik gelişme ve işsizliğin önüne geçmek için uygun olacaktır. ‘’ dedi.

Türkiye’nin İran’ın önemli komşularından olduğunu ifade eden Beygi, ‘’ Türkiye ambargolar döneminde iki ülkenin stratejik irtibatlarından dolayı şu ana kadar İran aleyhine uluslararası kurumlar nezdinde oy kullanmamaıştır ve bu farklı yönlerden incelenebilir.’’ ifadesini kullandı.

İki ülke arasında uzun vadeli stratejik anlaşmanın kalıcı istikrarlı şartlar yaratabileceğini ifade eden Beygi, bu anlaşmanın olmasının farklı sorunlara yol açtığını belirtti.

Beygi, ortak ekonomik bölgede iki ülkenin sorunsuz bir şekilde petrol, gaz, enerji, teknoloji ve mali mübadelelerini iyi ve sorunsuz şekilde yerine getirebileceklerini ifade ederek, bu kapasitelerin her iki taraf için yararlı olacağını söyledi.

Beygi, İran’ın Fars Körfezi ve açık sulara ulaşmasının Türkiye’nin jeopolitika kapasitelerinin ve Avrupa’ya yakınlığının tamamlayıcısı olacağını ve karşılığında İran’ın da Avrupa pazarlarına ulaşımını sağlayacağını söyledi.

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2012