Ayetullah Reyisi: İran’ın Türkiye ile ilişkiye bakışının uzun vadeli ve kapsayıcıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Reyisi, iki ülkenin ikili ve bölgesel alanda ilişkilerin gelişmesi için yüksek potansıyeli bulunduğunu belirterek, İran’ın Türkiye ile stratejik ilişkiler planlamasından memnuniyet duyacağını söyledi.

Ryisi, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygının bögedeki istikrar ve güvenliğin sağlanmasının tek yol olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin İran ile ekonomik işbirliği için bir liste hazırladığını belirterek, İran'ın’Türkiye enerjisini temin eden güvenilir kaynak olduğunu ve Tahran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Moskova ziyareti ve Cumhurbşkanı Putin ile görüşmesine işaretle bu ziyaret sonuçlarının görünmesi temennisinde bulundu.

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2012