Doğu Azerbaycan-Van spor işbirliği artacak

Doğu Azerbaycan Spor Genel Müdürü Behtac ile Van Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Tebriz Otel'de yaptıkları görüşmede, bir mutabakat anlaşmasının imzalanması ve iki taraf arasındaki işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

İki taraf ayrıca spor müsabakaları ve ortak bir kültür festivali düzenlemek için bir mutabakat zaptı imzaladı.

İRNA'ya konuşan Behtac, 'Bu toplantıda 39 spor ve gençlik alanında bir işbirliği taslağı hazırlanarak gözden geçirildi ve önümüzdeki günlerde bu taslakları onaylamak için Spor Bakanlığı'na gideceğim' dedi.

Behtac, 'Türk tarafı, Türkiye Spor ve Gençlik Bakanlığı'ndan onay aldıktan sonra işbirliğini sonuçlandırmak için Tebriz'e gelecek' diye ekledi.

Van Spor Kurulu Başkan Yardımcısı Elçin Özdemir ve Van İli Spor ve Gençlik İşleri Hukuk Dairesi Başkanı Abdülsamet Gül, Doğu Azerbaycan Spor ve Gençlik Genel Müdür Yardımcıları ve Dışişleri Bakanlığı Tebriz Temsilciliği Başkanı İsazade toplantıya katıldı.

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