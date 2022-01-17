Türkiye Uluslararası Salon Şampiyonasında 60 metre engellide Bahreyni şampiyonu oldu

IRNA'ya göre, Türkiye'deki uluslararası salon atletizm yarışmalarında Rıza Bahreyni ve Milad Seyyar , 60 metre engelli koşularında sırasıyla birinci ve üçüncü oldu.

Buna göre ülkemizden genç ve gelecek vaat eden bir sporcusu olan Rıza Bahreyni, bitiş çizgisini diğer yarışmacılardan 7.90 saniye daha hızlı geçmeyi başararak bu yarışmanın şampiyonluğunu kazandı.

Ülkemizin engelli parkurunda deneyimli bir koşucu olan Milad Seyyar ise bu tur uluslararası salon yarışmalarında Türkiye'den Serhat Bulut'un ardından 8.18 saniye rekoruyla üçüncü oldu.

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