İranlı sporcular Türkiye Uluslararası Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

İranlı sporcu Seccad Haşimi 400 metrede,Rıza Mukkedem Çekiç atmada Keyvan Genberzade yüksek atlamada, Ümit Emiriyan 800 metrede, Hamidrıza Kiya üç adım atlamada, Hüseyin Resuli disk atamda altın madalya kazanmayı başardı.

Reyhane Mobini uzun atlamada,Şahin Mehrdelan gülle atmada, Mehdi Pircihan 400 metre engellide, Pejman Yaruli 800 metrede, Sadık Semimi disk atmada gümüş madalya ve Ümit Emiriyan 1500 metrede, Hümayun Himmeti 3000 metrede bronz madalya elde etti.

Tokyo Olimpiyatları'na giriş hakkı kazanmak amacıyla Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Atletizm Şampiyonası'na katılan Haşimi, 21,4 saniye ile 200 metre şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

İran'ın hızlı koşu koşocusu Seccad Haşimi,44,90 saniye ile 400 metre şampiyonluğunu kazanmayı başardı

Haşimi bu yarışmadan önce Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda 200 metrede 21.31 saniye ile üçüncü, 400 metrede ise 46.87 saniye ile ikinci olmuştu.

Cirit atamda Muhammedrıza Teyyebi 19,95 metre atış ile birinci sırada Şahin Mehrdelan 19,81 metre atış ile ikinci sırada yer aldı.

Nevit Yanıt Atletizm Kompleksinde başlayan yarışmaya, Türkiye, Kırgızıstan,El cezayır,Ukrayna, Kazakistan,Özbekistan, Tunus, İran ve Lübnan'dan 400 sporcu katıldı.