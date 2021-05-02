İran Milli AtletizmTakımı, Türkiye Uluslararası Şampiyonası'nda üç madalya kazandı

Tokyo Olimpiyatları'na giriş hakkı kazanmak amacıyla Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Atletizm Şampiyonası'na katılan Haşimi, 21,4 saniye ile 200 metre şampiyonluğunu kazanmayı başardı.
İran'ın hızlı koşu koşocusu Seccad Haşimi,44,90 saniye ile 400 metre şampiyonluğunu kazanmayı başardı
Haşimi bu yarışmadan önce Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda 200 metrede 21.31 saniye ile üçüncü, 400 metrede ise 46.87 saniye ile ikinci olmuştu.
Cirit atamda Muhammedrıza Teyyebi 19,95 metre atış ile birinci sırada Şahin Mehrdelan 19,81 metre atış ile ikinci sırada yer aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları', Mersin'in ev sahipliğinde başladı. Türkiye dahil 5 ülkeden 400 sporcunun katıldığı yarışmada, milli takıma gidecek sporcularda seçilecek.
Nevit Yanıt Atletizm Kompleksinde başlayan yarışmaya, Türkiye, Kırgızıstan,El cezayır,Ukrayna, Kazakistan,Özbekistan, Tunus, İran ve Lübnan'dan 400 sporcu katıldı.
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