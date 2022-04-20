İran Batı Azerbaycan Valisi ve Türkiye Urmiye Başkonsolosu 30 Milyar Dolarlık Ticari İşbirliğini Konuştu

İran’ın Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan Çarşamba günü Türkiye’nin yeni Urmiye Başkonsolosuyla görüşmesinde İran ve Türkiye’nin ortak 30 milyar Dolarlık ticari alışveriş hedefine değinerek “Bu ortak önemli hedefe ulaşmamız için iki ülke arasındaki farklı ticari ve ekonomik potansiyellerin değerlendirilmesi, başta Salmas ve Çaldıran ilçeleri olmak üzere yeni sınırların ve istasyonların açılması etkili olacak.” dedi.



Batı Azerbaycan valisi açıklamasının devamında “Hiç şüphesiz Batı Azerbaycan ve Türkiye’nin sınır illeri iki ülkenin ekonomik hedefleri ve programlarının gerçekleşmesi için ciddi bir rol oynayabilir.” ifadelerini kullandı.



Muhammed Sadık Mutemediyan İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilişkilerini gelişmekte olduğunu belirterek “İki ülke arasındaki ortak işbirliği komisyonunun faaliyete başlaması ve söz konusu komisyondaki onaylanmış önergelerin uygulanması hedeflediğimiz noktaya ulaşmamız doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda gelişmesi için gerekli zemini hazırlayacaktır.” dedi.



Mutemediyan bundan önce Hoy ilçesinde Türkiye’nin sınır valilerinin katılımıyla bir oturumun düzenlendiğini belirterek Batı Azerbaycan eyaletini ve Türkiye’nin sınır illeri arasında da ortak bir oturumun düzenlenmesi talebinde bulunarak söz konusu oturumun Van ilinde düzenlenmesini önerdi.



İran Batı Azerbaycan Valisi Türkiye’nin Urmiye’ye görevlendirdiği yeni Başkonsolos ile görüşmesindeki açıklamasının devamında transit gelişiminin İran İslam Cumhuriyeti’nin öncelikleri arasında yer aldığını hatırlatarak “Başta Mersin ve Trabzon illeri olmak üzere Türkiye’nin transit yolunda aktif illeriyle işbirliğinin gelişmesini istiyoruz. Bu doğrultuda söz konusu illerin valileriyle ortak oturumların düzenlenmesini isteriz.” ifadelerine yer verdi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Urmiye Başkonsolosu Fehim Çetin bu görüşmede Batı Azerbaycan Valisinin İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki işbirliğin artmasına yönelik ilgisini takdir ederek “İki ülkenin insanları uzun yıllardır sıkıntısız bir şekilde dost ve kardeş gibi yan yana yaşamış.” dedi.



Fehim Çetin açıklamasının devamında İran ve Türkiye arasındaki yüksek ekonomik hedeflere değinerek “Söz konusu hedeflere ulaşmak için çabalayıp konsolosluğumuzun tüm potansiyelinden yararlanacağız.” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin Urmiye’deki yeni Başkonsolosu Fehim Çetin Türkiye sınır illeri valileriyle ortak oturumların düzenlenmesine ilişkin “Türkiye’nin sınır illerinin valileri ve yetkilileri ve İran Batı Azerbaycan eyaletiyle ortak oturumların artması iki ülkenin ortak hedefleri ve programlarının gerçekleşmesinde etkili olacak.” şeklinde konuştu.



Batı Azerbaycan İran’ın Türkiye’yle tek sınır eyaleti olup 550 Kilometre Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı illerinden uzaklıkta.





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