İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ile Suriye Cumhurbaşkanı Görüştü

Bugün (Pazar) İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve heyetiyle görüşmesindeki konuşmasında “Suriye milleti ve devletinin direnişi ve uluslararası bir savaştaki zaferi Suriye’nin itibarının artması ve yüksek başarıları için zemindir. İran Cumhurbaşkanı’nın şahsı ve genel olarak İran hükumetinin Suriye ile işbirliğin artması yönündeki yüksek motivasyonunu göz önünde bulundurarak iki ülke ilişkilerinin eskisine göre daha fazla gelişmesi doğrultusunda çaba gösterilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Suriye’nin politik ve askeri meydanlardaki başarılarına değinerek “Bugünkü Suriye savaştan önceki Suriye değil, gerçi o zamanlar söz konusu hasarlar yoktu ancak şimdi Suriye’nin itibarı eskisinden çok daha fazla ve herkes bu ülkeye güçlü bir ülke olarak bakıyor.” dedi.



İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bugün Suriye milleti ve Cumhurbaşkanı’nın bölge ülkeleri nezdinde yüksek bir mertebede olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bazı komşu ülkelerimizin liderleri Siyonist İsrail rejimi liderleriyle oturup kalkıyor. Onlar birlikte kahve içiyor ancak aynı ülkelerin milletleri Kudüs gününde sokakları doldurup Siyonistlere karşı slogan atıyor. Bölgenin bugünkü gerçeği budur.”





Ayetullah Hamanei Suriye’nin uluslararası savaştaki zaferinde birçok etkenin dahil olduğunu belirterek Suriye Cumhurbaşkanı Esad’a hitaben “Zafer nedenleri arasındaki en önemli nedenlerden biri, şahsınızın yüksek motivasyonu. İnşallah bu bakış ile savaş enkazlarını giderip ülkeyi yeniden inşa edeceksiniz çünkü karşınızda sizi bekleyen büyük işler var.” ifadelerine yer verdi.



İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamenei Şehit Tümgeneral Kasım Süleymani’yi anarak “O büyük şehidimiz Suriye meselesi konusunda özel bir hassasiyet sahibiydi ve kelimenin tam anlamıyla fedakarlık yapıyordu. Şehit Kasım Süleymani’nin Suriye’deki tavrı, 8 yıllık kutsal İran savunmasından farklı değildi.” dedi.



Ayetullah Hamanei açıklamasının devamında geçtiğimiz yıllarda Suriye’nin karşısındaki cephede bulunan ülkelerin dostluk ilanlarına ilişkin “Geçmişteki tecrübelerden geleceğin çizgisini aydınlatmak gerekir.” ifadesini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin de bulunduğu görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad İran milleti ve hükumetinin Suriye konusundaki tutumlarından ötürü teşekkür edip Şehit Kasım Süleymani’yi andıktan sonra “İran’ın geçtiğimiz 40 yıl boyunca özellikle Filistin meselesi başta olmak üzere bölge meselelerindeki direnişi ve sabit tutumları tüm bölge halkına İran’ın yolunun doğru ve temellere dayalı bir yol olduğunu gösterdi.” dedi.







Suriye Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında savaş enkazları ve hasarları giderip ülkeyi tekrar inşa etmenin mümkün olduğunu ancak temellerin ortadan kalkması durumunda bunun için hiçbir telafinin söz konusu olmadığının altını çizdikten sonra “Sizin çabalarınızla devam eden İmam Humeyni’nin belirlediği temellere İran milletinin bağlı kalması, İran milleti ve başta Filistin olmak üzere bölge milletlerinin zaferine sebep oldu.” şeklinde konuştu.



Beşşar Esad “Bazıları İran’ın Direniş cephesine verdiği desteğin silah desteği olduğunu düşünüyor oysaki İran İslam Cumhuriyeti’nin en önemli desteği ve yardımı, Direniş ruhunu canlandırıp onun kalıcılaştırmaktır.” ifadelerini kullandı.



Suriye Cumhurbaşkanı Esad İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ile görüşmesinde açıklamasının sonunda “Sİyonist İsrail rejiminin bölgeye hakim olamamasının nedeni, İran ve Suriye arasındaki stratejik ilişkilerdir. Bu ilişkilerin en güçlü şekilde sürdürülmesi gerekiyor.” dedi.



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