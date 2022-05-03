İran-Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilme süreci önümüzdeki dönemde hızlanacak

Ramazan Bayramı'nı Berdimuhammedov'a ve Türkmenistan halkına tebrik eden Cumhurbaşkanı Reisi, ''Ramazan Bayramı vesilesiyle yüce Allah'tan komşu ve dost ülke ve halka ve tüm dünya halklarına kalıcı huzur ve gelişme diliyorum. Babanızın evlet başkanlığı döneminde Tahran-Aşkabat ilişkileri doğalgaz, transit ve demiryolu işbirliği dahil çeşitli alanlarda iyi gelişme kaydetti ve bu ilişkilerin önümüzdeki dönemde sizin yönetimimizde daha da hızlanacağından eminim'' diye belirtti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ise bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı Cumhurbaşkanı Reisi'ye ve İran halkına tebrik ederek, ''Allah'tan komşu ve kardeş İran halkına sağlık ve ilerleme dilerim'' dedi.

İran ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne değinen Berdimuhammedov, ''Tahran-Aşkabat arasındaki ilişkiler son 30 yılda aktif olarak tüm alanlarda gelişme kaydetmiştir. Türkmenistan olarak ikili ilişkilerin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve kesinlikle ortak komisyonun aktif halde bulunması, bu hedefe ulaşmak için çok katkı sağlar'' diye ekledi.

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