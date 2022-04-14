Fransız gaz firması İran'a 1.5 milyon dolar ödemeye mahkum edildi

Twitter hesabından açıklama yapan Bahadıri Cehromi, ''Uluslararası Tahkim Mahkemesi, bu Fransız gaz şirketinin 37 milyon dolarlık iddiasını reddederek, firmayı İran'a 1.5 milyon dolar ödemeye mahkum etti'' ifadesini kullandı.

Bahadıri Cehromi, ''İranlı bir avukatın bu dosyanın tahkimini sonuçlandırmasındaki takibine baktığımızda, ülke içi hukuk camiasının uluslararası bilimsel merciler önünde İran halkının haklarını kazanmasındaki rolünü güçlendirmesi gerektiği gözler önüne seriliyor'' diye ekledi.

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